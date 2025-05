Tornano i ladri delle macchinette, svuotati i distributori automatici all’Asp

Ladri di macchinette in azione. Ignoti malviventi hanno preso di mira i distributori automatici all’interno della sede distaccata dell’Asp di Agrigento in via Esseneto. I balordo, dopo aver forzato il portone di ingresso, hanno fatto “visita” all’ufficio.

Niente sarebbe stato toccato e portato via se non le monete custodite nei distributori automatici di snack e bevande. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro. A fare la scoperta è stato il personale in servizio una volta arrivato in sede. Una denuncia è stata presentata a carico di ignoti ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili.