Agrigento, tappa del progetto “Dal sangue versato al sangue donato” dei Donatorinati della Polizia

In occasione del Giorno della Legalità, volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, delle stragi del 1992 dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agenti della scorta, ad Agrigento il 22 Maggio alle ore 8 presso il piazzale Vittorio Emanuele fa tappa la campagna nazionale ‘Dal Sangue Versato al Sangue Donato’ dei Donatorinati della Polizia di Stato in collaborazione con l’Associazione V.I.M.A.C e l’A.D.A.S.

“Il nostro obiettivo è promuovere la cultura della donazione del sangue e la legalità, affinché i giovani seguano il nostro esempio e si sentano sempre più coinvolti“; ha dichiarato Claudio Saltari, Presidente Nazionale Donatorinati che parteciperà alla giornata di donazione di sangue alla presenza del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo e degli uomini e delle donne della Questura di Agrigento.

“Da anni portiamo avanti una campagna straordinaria di solidarietà e altruismo. Donare sangue è fondamentale per salvare la vita di tanti che hanno bisogno. Dobbiamo riflettere sull’importanza di questo gesto bellissimo perché ognuno di noi potrebbe un giorno averne necessità”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.