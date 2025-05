“O mi date i soldi o vi vengo a cercare”, arrestato parcheggiatore abusivo

Un marocchino di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania per tentata estorsione per avere minacciato due persone che si erano rifiutati di pagare 5 euro per il parcheggio della loro automobile in una strada pubblica del centro prima di andare a cenare in un ristorante. A uno di loro avrebbe detto “qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa” e poi lo avrebbe colpito con lievi schiaffi al volto e alla nuca.

L’aggressione è stata ripresa con uno smartphone. Sul posto sono intervenuti agenti delle volanti della questura che hanno bloccato il 35enne che ha tentato inutilmente di fuggire, cosa che è riuscita a un secondo posteggiare abusivo che era con lui. La polizia ha verificato che l’arrestato ha precedenti per spaccio di droga, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Su richiesta della Procura di Catania, il gip ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere