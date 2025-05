Travolse e uccise 18enne, era positivo ad alcol e droga: condannato

Per omicidio stradale il gup del tribunale di Marsala Sara Quittino ha condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere Giampiero Vitale, di 25 anni, che la notte del 13 gennaio 2024 era alla guida dell’auto che lungo la statale 115, nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo, investì e uccise Biagio Lombardo, di 18 anni, di Marsala, giovane volontario della Croce Rossa di Mazara, che stava tornando a casa con il suo scooter. Vitale è stato giudicato con rito abbreviato.

Secondo le risultanze della consulenza tecnica disposta dalla Procura di Marsala, il 25enne alla guida dell’auto era in stato d’ebbrezza e alterazione psicofisica (trovate tracce di alcol e droga nel sangue). Ed inoltre viaggiava ad alta velocità sotto la pioggia e in condizioni di scarsa visibilità. Sia lo scooter che l’auto procedevano in direzione di Marsala. Vitale è stato anche condannato al risarcimento danni, da quantificare in sede civile, in favore dei genitori della vittima.