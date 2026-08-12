Tragedia a Punta Bianca, 50enne stroncato da malore





Tragedia a Punta Bianca. Un cinquantenne originario di Torino ma residente a Caltagirone – Marco Raffreddato – è morto questo pomeriggio probabilmente a causa di un improvviso malore mentre faceva un bagno a mare. L’uomo si trovava in spiaggia in compagnia della moglie e stava trascorrendo una vacanza nell’Agrigentino. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza Gise e anche un elisoccorso; i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Vista la zona impervia è stato disposto il trasferimento della salma a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto che, poco dopo, ha raggiunto Porto Empedocle per l’ispezione cadaverica disposta dall’autorità giudiziaria.

Secondo prime informazioni, il cinquantenne pare lamentasse dolori al petto da qualche giorno. Sarà un più approfondito esame a stabilire la causa della morte anche se l’ipotesi del malore resta quella più concreta.