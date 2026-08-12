Otto anni fa la scomparsa di Gessica Lattuca, Palumbo: “Non ho mai smesso di sperare”

“Da otto anni di Jessica Lattuca non abbiamo più notizie. Da sindaco non ho mai smesso di chiedere verità e chiarezza. Non ho mai smesso di appellarmi alla responsabilità di chiunque sapesse.Non ho mai smesso di sperare che qualcuno potesse aiutare indagini che, da quanto sappiamo ad oggi, sono ferme. Oggi la speranza si è attenuata. Una parte, seppur piccola, di questa città non vuole cambiare. Magari un giorno potremo vedere una Favara diversa, libera dai silenzi e dalle complicità”. Cosi il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ricordando Gessica Lattuca, la giovane mamma di Favara, scomparsa nel nulla otto anni fa.