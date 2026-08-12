Agrigento, bloccato sul tetto per recuperare 5 euro: giovane salvato dai vigili del fuoco

Era salito sul tetto della sua abitazione per recuperare 5 euro che gli erano volati ma non è più riuscito a rientrare. Protagonista della vicenda, che ha fatto scattare l’allarme, è stato un minorenne agrigentino. Il fatto è avvenuto nel quartiere del Quadrivio, ad Agrigento.

Il giovane, una volta raggiunto il tetto, non è più riuscito a rientrare all’interno dell’edificio ed è rimasto all’esterno fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento, che hanno raggiunto il ragazzo utilizzando un’autoscala e un cestello. Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno recuperato e riportato a terra. Per il ragazzino, fortunatamente, soltanto tanta paura. La vicenda ha comunque provocato momenti di forte apprensione tra i genitori.

In via Piersanti Mattarella sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia, presenti durante le operazioni di soccorso. (foto archivio)