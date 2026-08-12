Catania

Etna, voli sospesi a Catania fino alle 16 di domani 13 agosto

Torna operativo l'aeroporto di Comiso dopo la chiusura di questa mattina

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

 I decolli e gli atterraggi all’aeroporto di Catania restano sospesi fino alle 16 di domani a causa dell’emergenza cenere provocata dall’Etna. La nuova data è stata comunicata dalla Sac, società che gestisce lo scalo etneo. Disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3.

 È di nuovo operativo l’aeroporto di Comiso, in Sicilia, chiuso questa mattina a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo catanese. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea”, si legge nel post. 

Dal sito dello scalo internazionale di Catania, gestito dalla Sac, emerge che 50 voli previsti per oggi decolleranno da altri aeroporti: 33 da Palermo, 14 da Trapani e tre da Comiso. E sempre oggi, 40 voli in arrivo sono stati dirottati su Palermo, 12 su Trapani e cinque su Comiso. Tra le compagnie maggiormente interessate dalle modifiche alla programmazione ci sono Ryanair, EasyJet, Ita Airways e Wizz Air, che sono quelle che hanno il maggior numero di collegamenti con il Vincenzo Bellini.

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