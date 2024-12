Trasforma B&B in un albergo, sequestrate tre strutture nell’Agrigentino 

Carenze igienico-sanitarie, assenza di documentazione e irregolarità diffuse. I carabinieri del Nas di Palermo, nell’ambito di controlli mirati per contrastare gli illeciti commessi nel settore ricettivo-alberghiero, hanno sequestrato tre strutture ricettive in provincia di Agrigento. Il valore complessivo delle strutture ammonta a scia 1.3 milioni di euro. Le sanzioni elevate, invece, sono 2.500 euro.

Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza della S.C.I.A., le carenze igienico-sanitarie e strutturali, le insegne inadeguate e l’ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti letto. In un caso, i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro amministrativo un B&B che in realtà celava un vero e proprio albergo, con rilevante capacità ricettiva, munito di tredici stanze e circa quaranta posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti.