Trasporto ad Agrigento, USB: “Basta proroghe e gestione affidata ai privati”

Riuscito il presidio della USB Lavoro Privato – Settore TPL che si è tenuto ieri 20 giugno presso il Comune di Agrigento e che ha visto la delegazione convocata dal Sindaco Miccichè ad un tavolo di confronto sulla questione dei trasporti pubblici attualmente gestiti dalla TUA srl. Al tavolo erano presenti anche l’assessore ai trasporti della giunta, i dirigenti del settore e i rappresentanti dell’azienda.

“Il nostro intervento al tavolo è stato centrato e non privo di critiche riguardanti le diverse problematiche che abbiamo riscontrato nell’ambito della gestione dei trasporti pubblici agrigentini, ribadendo una condotta a nostro avviso discutibile della TUA alla quale in questi anni, e nonostante le diverse segnalazioni in riferimento a presumibili violazioni contrattuali rilevate nel tempo, è stato concesso di operare con affidamenti in proroga tra tagli dei servizi, mancati adempimenti sull’introduzione del biglietto a tempo, mancanza di investimenti sulla sicurezza e licenziamenti immotivati di alcuni lavoratori poi prontamente reintegrati dai giudici”, si legge nella nota del sindaco USB. “La nostra delegazione ha fatto presente all’amministrazione comunale la necessità di internalizzazione dei trasporti pubblici, unica soluzione per evitare che tale servizio pubblico essenziale continui ad essere affidato a privati il cui unico scopo è il profitto a discapito di Lavoratori e cittadini. Le tematiche da noi sollevate saranno oggetto di futuri confronti con la parte politica che ci ha riconosciuto il ruolo di unica Organizzazione Sindacale in grado di portare ai tavoli argomentazioni chiare e concrete sul tema. Come USB rimaniamo fermi nella notsra posizione: la qualità del servizio e la tutela dei lavoratori e dei cittadini possono essere garantite solo attraverso una gestione pubblica e trasparente del trasporto locale”, hanno concluso nella nota.