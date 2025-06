Ragazzino di 15 anni precipita dall’ex Jolly Hotel, è gravissimo

Un ragazzino di quindici anni è precipitato – alle prime luci dell’alba – dall’ex Jolly Hotel, struttura alberghiera in disuso ormai da diverso tempo, nel quartiere di Villaggio Mosè. La vicenda, delicatissima, è ancora tutta da mettere a fuoco e le indagini sono in corso. L’adolescente è precipitato da un’altezza importante, forse addirittura dall’ultimo piano dell’albergo.

Potrebbe trattarsi di un gesto volontario ma l’attività investigativa – coordinata dalla procura di Agrigento – è ancora in corso. Il ragazzino si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio. Lotta tra la vita e la morte. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, i Vigili del fuoco ed il personale medico. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il 15enne in ospedale.