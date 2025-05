Trenitalia, treno e bus per Scala dei Turchi da Agrigento

Arrivare in treno alla stazione di Agrigento Centrale e raggiungere le splendide spiagge di Scala dei Turchi diventa comodo e veloce con l’acquisto del biglietto treno+bus su tutti i canali di Trenitalia. Nato dalla sinergia fra Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) e TUA – Trasporti Urbani Agrigento s.r.l., di concerto con la Regione Siciliana, e il Comune di Agrigento, il nuovo Link è già acquistabile per viaggi a partire dal 10 giugno. Si tratta di un servizio bus circolare, il “Temple Tour Bus” di TUA – Trasporti Urbani Agrigento, che, oltre alla Scala dei Turchi, effettua interessanti pit-stop alla casa di Pirandello, al Museo archeologico e a Porto Empedocle.

Un ulteriore tassello della consolidata collaborazione fra Regionale e TUA dopo l’attivazione dei servizi treno+bus per Agrigento Valle dei Templi, Agrigento Scuole e per raggiungere la spiaggia di San Leone, che si inserisce nelle azioni a supporto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Prosegue il percorso del Regionale per scoprire in maniera sostenibile mete dal grande fascino, luoghi ricchi di storia, arte e bellezze paesaggistiche.