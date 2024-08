Troppo vicini alla riva con le barche, raffica di multe a “diportisti indisciplinati”

Sono oltre quaranta le multe elevate nella settimana di ferragosto nei confronti di altrettanti diportisti indisciplinati che con le rispettive imbarcazioni si sono avvicinati troppo alla riva. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il personale della Guardia Costiera negli ultimi giorni ha intensificato i controlli sia lungo il litorale sanleonino che su quello empedoclino e di Realmonte e Siculiana.

In tanti hanno violato il limite dei trecento metri di distanza dalla spiaggia. Per loro sono scattate multe di 230 euro. In un caso, inoltre, il proprietario di una barca è risultato sprovvisto di assicurazione. Nei suoi confronti la sanzione è stata di ulteriori mille euro.