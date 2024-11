Trovato con un coltello prima del colloquio con un parente detenuto, denunciato 

Attendeva il turno per il colloquio con un detenuto nel carcere di Agrigento ma in tasca aveva un coltello. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno denunciato così un parente per porto ingiustificato di armi.

Non è chiaro se l’arma bianca dovesse essere consegnata al detenuto o se l’uomo l’avesse tenuta semplicemente in tasca. In ogni caso il tutto non è passato inosservato agli agenti della penitenziaria che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato l’arma. Nei confronti dell’uomo è scattata, invece, una denuncia a piede libero.