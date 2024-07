Truffa del finto carabiniere, pensionata consegna soldi e gioielli ai malviventi

Una truffa è stata messa a segno, l’altra è stata solamente tentata ma non compiuta. Sono tornati in azione i balordi che ormai da settimane provano a spillare soldi ad anziani agrigentini mettendo in atto l’ormai noto raggiro del finto carabiniere. L’ultima truffa in ordine di tempo è avvenuta ai danni di una pensionata nel quartiere dello stadio Esseneto.

Il copione è sempre lo stesso. Prima la telefonata che annuncia il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e poi la richiesta di denaro per tirarlo fuori da eventuali guai. E una persona si è presentata subito dopo alla porta di casa della donna che, preoccupata, ha consegnato soldi e gioielli dalla cassaforte. Il bottino sarebbe ingente ed è ancora in corso di quantificazione. I malviventi sono poi fuggiti.

E poco prima, con le stesse modalità, un tentativo di truffa si era verificato in via Empedocle, nel centro di Agrigento. In questo caso la donna si è resa subito conto che qualcosa non andava e ha chiamato la polizia. Al via le indagini degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.