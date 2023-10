Truffe anziani, ad Agrigento si presenta il progetto “Io non ci casco”

Ad Agrigento martedì, 10 ottobre, alle ore 10,30, presso il Palazzo della Prefettura di Agrigento, verrà presentato il progetto “Io non ci casco”, finanziato dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno e realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento. Si tratta di una campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani.

“Siamo di fronte ad un fenomeno sempre più diffuso che vede purtroppo le fasce più deboli della popolazione finire nel mirino di malintenzionati e truffatori – afferma l’Assessore Marco Vullo – una dilagante piaga che va affrontata anche e soprattutto nell’ottica della prevenzione, la cui attività non può prescindere da una sinergica azione di rete, fra istituzioni e forze sociali, militari ed ecclesiali, che possa mettere al riparo le persone potenzialmente a maggiore rischio. Attraverso questa iniziativa, per la quale ringrazio in modo particolare sua Eccellenza, il Prefetto Romano, e il personale dell’Ufficio provinciale del Governo per l’impegno profuso, vogliamo – sottolinea l’Assessore Vullo – potenziare l’informazione e fornire un aiuto serio e concreto per rendere più sicura la quotidianità ai nostri anziani”.

Nel corso della mattinata, che si aprirà con il saluto del Sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, sono previsti, tra gli altri, gli interventi del Questore, Emanuele Ricifari, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Nicola De Tullio e Edoardo Moro, dell’Ispettore della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale, Fabio Condello, e dell’Arcivescovo, monsignor Alessandro Damiano. Il Prefetto concluderà i lavori che saranno introdotti dall’Assessore Vullo, cui seguirà la relazione della psicologa Teresa Urso, coordinatrice del progetto “Io non ci casco”.