Turismo, Pro Loco: “Ad Agrigento +60% presenze rispetto allo scorso mese”

Tra gli obiettivi della nuova direzione della Pro Loco di Agrigento c’è la condivisione dei report mensili delle presenze turistiche con riferimento esclusivo – e dunque parziale, rispetto al dato complessivo – ai visitatori che hanno chiesto informazioni alla sede dell’Info Point turistico, sito presso il museo Le Fabbriche di via San Francesco 1, unico Info Point presente in città grazie ai volontari del servizio civile attivato dalla Pro Loco di Agrigento. Dall’1 aprile al 30 aprile 2025 si registra, rispetto al precedente mese di marzo, un incremento delle presenze in città pari a circa il 60%. Un dato in forte crescita, con turisti provenienti soprattutto da Francia, Germania e Spagna.

Tra i paesi europei l’Inghilterra segna il minor numero di visitatori. I turisti italiani risultano, ancora, come il numero più significativo di presenze. Tra i siti sui quali vengono richieste maggiori informazioni: La Valle dei Templi, il Centro Storico, Punta Bianca, il Giardino della Kolymbethra. In provincia, la Scala dei Turchi, il Teatro Andromeda e un crescente interesse per i comuni dell’entroterra, anche in riferimento ai percorsi naturalistici. Di contro, i turisti segnalano numerose criticità relative all’assenza di una corretta segnaletica turistica, all’esigenza di implementazione dei mezzi pubblici e alla negligenza diffusa per la pulizia della città.