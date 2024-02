Uffici dell’ex Provincia presi ancora di mira, secondo furto in meno di 48 ore

Non sono passate neanche 48 ore dall’ultimo furto all’interno degli uffici distaccati del Libero consorzio di Agrigento che i ladri sono nuovamente tornati in azione. Il luogo è sempre lo stesso, via Acrone. Così come il bersaglio, le macchinette automatiche di snack e bevande. Qualcuno, dopo aver scavalcato il cancello e forzato un infisso, si è introdotto nei locali e ha svuotato i distributori posti al piano terra. Esattamente la stessa scena si era verificata nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio. A fare la scoperta, ancora una volta, è stato il personale dell’ex Provincia che ha denunciato l’accaduto. Un aiuto però potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza. Al via le indagini.