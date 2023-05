“Un calcio per la legalità”: allo stadio Esseneto il memorial Sergio Di Loreto

Tutto pronto per il torneo interforze “Un calcio per la legalità” dedicato a Sergio Di Loreto, il poliziotto che al Poligono di Soddì, in provincia di Oristano, morì a 48 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola di un collega.

Il primo memorial si svolgerà domenica 21 Maggio a partire dalle 9 presso lo Stadio Esseneto di Agrigento.

A sfidarsi, in partite di calcio a 11 per la durata di 25 minuti, saranno le squadre della Polizia, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, gli Amici di Sergio e Palestra Wellness. Le prime quattro squadre che otterranno più punti accederanno alle semifinali.

Al termine del torneo saranno premiate le prime 4 classificate, il miglior portiere e il miglior marcatore.