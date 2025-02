Un fiume alle Dune e una “cascata” al liceo Leonardo: maltempo mette a dura prova sicurezza e viabilità 

Il maltempo si abbatte su Agrigento e, come ormai spesso accade, mette a dura prova la viabilità cittadina. Disagi e allagamenti vengono registrati in diverse zone con ripercussioni su sicurezza stradale e traffico. A pochi passi dall’ingresso principale del liceo Scientifico Leonardo, ad esempio, è presente una vera e propria cascata d’acqua. Pericolosa soprattutto per la presenza di massi. La scena è stata immortalata con un cellulare e postata sui social. Le immagini, in breve tempo, hanno fatto il giro del web.

La situazione non sembra cambiare nel quartiere balneare di San Leone. Il viale delle Dune, come sempre, si è trasformato in un fiume. In questo caso i disagi (e i pericoli) non sono soltanto per gli automobilisti ma, soprattutto, per i residenti della zona che si ritrovano con l’acqua in casa. Poco più avanti, in via Magellano, un marciapiede sembrerebbe esser stato danneggiato dal forte corso dell’acqua. La carreggiata risulta allagata.