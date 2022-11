Università, Agrigento al centro del mediterraneo: firmato il protocollo con le rete internazionale (interviste)

I rappresentanti degli Atenei di sette paesi esteri: Egitto, Marocco, Tunisia, Siria, Palestina, Libano e Giordania oggi ad Agrigento per sottoscrivere, insieme al Rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri e al Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino, un accordo di cooperazione universitaria internazionale per lo scambio docenti e studenti, ma anche per potenziare la ricerca e la didattica. La firma è avvenuta nel corso della prima Conferenza “Agrigento e l’Università del Mediterraneo” che si è svolta nella Sala Zeus del Museo Griffo.