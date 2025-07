Il tragico incidente a Naro, morta una seconda persona: sale il numero delle vittime  

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto alle prime luci di questa mattina lungo la statale 410, in territorio di Naro. Il numero delle vittime, infatti, è salito a due. Uno dei feriti, le cui condizioni erano apparse già disperate, è deceduto poco fa. Si tratta della seconda vittima dello schianto. Lo comunica Anas con una nota ufficiale.

Nell’impatto tra due auto, infatti, era morto praticamente sul colpo uno degli occupanti del veicolo. Si tratta di un uomo di nazionalità rumena residente a Canicattì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Licata e i militari della stazione di Naro. L’Anas ha chiuso la Statale in entrambe le direzioni di marcia. Sulla Palermo-Sciacca, tra Altofonte e Giacalone, nel Palermitano, è stata istituita la viabilità alternativa: in direzione Palermo si imboccherà prima la Provinciale 20 e poi la Statale 186; al contrario per chi viaggia in direzione Sciacca.