Tentano di disfarsi della cocaina gettandola nel water, arrestati due pusher

Tentano di disfarsi della cocaina gettandola nel water ma sono stati scoperti e arrestati. E’ accaduto a Catania dove proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, grazie alle quali, peraltro, nelle ultime settimane sono state smantellate alcune piazze di spaccio organizzate con sistemi di videosorveglianza e strumenti di difesa passiva, ideati proprio per vanificare o quantomeno rendere più difficoltosi i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Questa volta i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini catanesi, di 28 e 32 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nello specifico, durante una mirata attività di pattugliamento nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti della IV Sezione Investigativa- Contrasto al Crimine Diffuso hanno effettuato una perquisizione locale all’interno di un immobile, nella disponibilità di entrambi gli arrestati, dove era stato notato un anomalo via vai di persone che, una volta entrate all’interno, ne uscivano poco dopo. Il tempestivo intervento, preceduto da una attenta attività info-investigativa dello stabile, ha consentito di aggirare i sistemi di difesa passiva predisposti dai pusher ed accedere all’interno dei locali dell’immobile.

Quest’ultimo era stato adibito a base logistica di appoggio per il confezionamento e la cessione dello stupefacente a terzi ed era stato munito di sofisticato impianto di videosorveglianza per monitorare l’eventuale sopraggiungere delle Forze dell’Ordine. All’interno è stato identificato il 28enne che si trovava davanti la postazione, un piccolo tavolino, utilizzata per il confezionamento della droga e per il monitoraggio delle telecamere che riprendevano l’esterno. Il complice, invece, identificato per il 32enne, accortosi dell’arrivo della Polizia, ha tentato di disfarsi della cocaina gettandola all’interno del water. L’intervento immediato degli agenti ha consentito di recuperare la droga. I pusher avevano ideato un inedito sistema per disfarsi della droga in caso di arrivo della Polizia, attraverso l’utilizzo di un servizio igienico svitabile.

A conclusione della perquisizione dello stabile, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la pesatura e denaro contante provento dello spaccio. In relazione a quanto accertato, i due sono stati arrestati, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A seguito di quest’ultima ad entrambi gli spacciatori è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.