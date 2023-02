Uso di device e risvolti neuropsichiatrici, tanti genitori presenti all’incontro di generAzioni consapevoli

Molto partecipato e particolarmente interessante l’incontro organizzato dall’Associazione generAzioni consapevoli dal tema “Nativi digitali: uso dei device e risvolti neuropsichiatrici” che si è tenuto ieri, presso l’I.C. “Agrigento Centro”.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente dell’Istituto Scolastico, Rosetta Greco e della Presidente dell’Associazione generAzioni consapevoli, Giovanna Cavaleri, hanno preso la parola i due esperti, Antonio Vetro, neuropsichiatra infantile e Carmela Boscarino, psicologa psicomotricista e assistente analista del comportamento per l’età evolutiva. Ha moderato l’incontro la Vice Presidente vicaria dell’Associazione generAzioni consapevoli, Sabrina Tavolacci.

L’uso dei device non è stato demonizzato da parte degli esperti, che hanno però posto l’attenzione sui rischi connessi all’uso dei device anche attraverso il racconto di alcuni casi riscontrati.

Un’altra iniziativa di generAzioni consapevoli che, in collaborazione con l’Istituto scolastico, ha cercato, attraverso il coinvolgimento di esperti, di aiutare i genitori e gli insegnanti impegnati nel difficile ruolo di educatori. Durante l’evento tantissimi sono stati gli spunti e le riflessioni per aiutare i genitori a gestire le situazioni che scaturiscono dall’utilizzo smodato o dall’abuso dei device fin dalla tenera età.

Continua il percorso dell’associazione nel territorio agrigentino creando delle sinergie importanti per rispondere alle gravi emergenze educative. Si tratta di un percorso lento e faticoso ma che permette di dare delle risposte concrete ed efficac