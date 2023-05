Valle dei Templi, concluse le ricerche del settore a nord di Porta V

Si è conclusa con importanti rinvenimenti la campagna di scavi promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico, nell’ambito della Convenzione con l’Università Bordeaux- Montaigne, Istituito Ausonius, con il sostegno con il sostegno del Grand Programme de Recherche Human Past e del dipartimento di Sciences archéologiques de l’Université de Bordeaux. Quest’anno le ricerche si sono estese ad un settore mai esplorato, a Nord di Porta V, dove indagini preventive geofisiche, a cura dell’Università di Catania, hanno rivelato la presenza diffusa di anomalie nel sottosuolo, indizi di resti archeologici. Dai saggi sono emersi i resti di un muro in grossi blocchi di calcare che poggia in parte sulla roccia tagliata con un orientamento diverso da quello del vicino quartiere ellenistico-romano e numerosi frammenti di ceramiche, ora in fase di studio.