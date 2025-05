Migranti: altri 4 barconi arrivano a Lampedusa, sbarcano in 152

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Quattro barconi sono arrivati sull’isola per un totale di 152 persone. I soccorsi sono stati portati a termine da capitaneria di porto, Frontex e guardia di finanza con le motovedette. I nuovi arrivati hanno detto di essere egiziani, eritrei, pakistani, etiopi, marocchini e sudanesi. Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 407 ospiti. In mattinata c’e’ stato un trasferimento di 112 persone con il traghetto di linea che arrivera’ in serata a Porto Empedocle.