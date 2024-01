Valle dei Templi, musei e siti archeologici: ecco i nuovi prezzi per l’ingresso 

Scattano l’1 gennaio 2024 le nuove tariffe per il biglietto d’ingresso alla Valle dei Templi, nei musei e negli altri siti siciliani. Ecco come il Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali ha adeguato i ticket di accesso ai luoghi della cultura gestiti dal Parco Valle dei Templi: Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, intero 9 euro, ridotto 4,50 euro; Parco Archeologico Valle Dei Templi, intero 12 euro, ridotto 6 euro (comprensivo della mostra La Vergine delle Rocce – La Bottega di Leonardo che è stata prorogata fino al 15 gennaio); Biblioteca Museo “Luigi Pirandello”, intero 5 euro, ridotto 2,50 euro; Villa Romana di Durrueli, intero 2 euro, ridotto 1 euro; Antiquarium di Monte Kronio – Stufe di San Calogero e Zona Archeologica di Tranchina a Sciacca, intero 3 euro, ridotto 1,50 euro; Area Archeologica di Monte Adranone e Museo Archeologico di Palazzo Panitteri a Sambuca, interno 3 euro, ridotto 1,50 euro; Museo Archeologico della Badia – Area Archeologica di Monte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo a Licata, intero 3 euro, ridotto 1,50 euro; Zona Archeologica e Antiquarium Vito Soldano a Canicattì, intero 2 euro, ridotto 1 euro; Area Archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa, intero 5 euro, ridotto 2,50 euro.

Per i siti in provincia, ad esclusione di Eraclea Minoa, la tariffazione è momentaneamente sospesa in attesa di terminare i lavori per la realizzazione delle nuove biglietterie. Sarà sempre possibile acquistare il biglietto cumulativo con un risparmio del 20 per cento del costo complessivo.Resta in vigore la gratuità ogni prima domenica del mese ed in occasione delle ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ulteriori adeguamenti del costo dei ticket sono stati annunciati per il 2025.