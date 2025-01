”Valle di templi” e “Contrata Caos”, errori nei nuovi cartelli lungo la “Strada degli scrittori”

Da giorni lungo la strada statale 640 la cosiddetta “Strada degli scrittori” sono stati installati dei nuovi cartelli che raccontano il territorio. Sui social sta girando la foto di uno di questi cartelli con degli errori grammaticali: “Valle DI Templi” e “ContraTa Caos”. In molti hanno pensato che fosse satira e invece no l’errore c’è davvero.

“Questi dell’ANAS dovrebbero studiare meglio la grammatica e la viabilità”, dice in un post l’associazione Mareamico.