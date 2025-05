Via Atenea, l’intervento della polizia evita sul nascere una scazzottata tra giovani 

Un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, disposto dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, ha presidiato le zone “calde” della movida della Città dei templi per tutta la serata di sabato. Una presenza discreta ma efficace – quella dei poliziotti – per assicurare che il divertimento serale si svolga in un clima sereno, nel rispetto delle regole e della sicurezza collettiva.

Sono stati proprio gli agenti della questura a scongiurare – nei pressi di Porta di Ponte – una rissa tra giovani. Due gruppetti stavano per entrare in contatto, per futili motivi, ma grazie alla presenza delle forze dell’ordine tutto si è risolto per verso giusto e la situazione è stata riportata alla calma.