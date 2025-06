Via Rabad tra perdite d’acqua e incuria, la rabbia dei residenti

“Da anni abbiamo continuiamo a segnalare all’ente gestore del servizio idrico, all’amministrazione, alla polizia locale questo scempio che ad oggi non trova nessuna risoluzione. Mentre nelle nostre abitazioni siamo costretti a risparmiare ogni goccia, sotto i nostri occhi si spreca un’enorme quantità d’acqua, abbandonata all’incuria e all’indifferenza di tutti”. A scrivere sono i residenti di Via Rabad, nel quartiere del Villaggio Mosè, che hanno inviato l’ennesima lettera al Sindaco di Agrigento, agli enti gestori del servizio idrico, e alle istituzioni tutte.

“Dal 2022, in Via Marino de Colursio, all’ingresso della strada che conduce alle nostre abitazioni, scrivono i residenti, si registrano diverse perdite d’acqua potabile che , giorno dopo giorno, hanno devastato il manto stradale e reso la strada impraticabile e pericolosa. Ad oggi, l’accesso alle nostre case è un’impresa quotidiana, tra buche, fango, acqua corrente e degrado, a ciò si aggiunge anche un problema di sanità pubblica a causa della presenza di un’innumerevole quantità di insetti che viene attratta dalla persistente presenza d’acqua. Siamo ormai esasperati, stanchi, dalle continue segnalazioni ignorate, ma soprattutto della situazione insostenibile in cui ci troviamo a vivere ogni giorno. Per questo motivo ci rivolgiamo pubblicamente a chi ha il dovere di intervenire, chiediamo pertanto, al Comune di Agrigento, alle Istituzioni tutte, all’ente gestore del servizio idrico e a quanti coinvolti un intervento immediato e risolutivo. Non è più una situazione tollerabile, aspettiamo nell’immediato delle soluzioni definitive”, concludono i residenti di via Rabad.