Il questore di Caltanissetta emette 29 misure di prevenzione

Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, previa istruttoria della divisione Anticrimine, ha emesso 29 misure di prevenzione nei confronti di persone arrestate o denunciate dalla polizia e dai carabinieri. Dieci persone sono state colpite da ammonimento per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di mogli o ex conviventi.

Altre dieci sono state destinatarie dell’avviso orale per reati come violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, minacce gravi e furto. Infine, nove pregiudicati non residenti nel Nisseno, denunciati o arrestati per truffe agli anziani, sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nella provincia di Caltanissetta per tre anni.