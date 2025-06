Noche de Fuego, al via la stagione estiva: si parte dal Mia Garden

La Noche de Fuego, il party “made in Agrigento” considerato tra i migliori eventi d’Italia e format numero uno in Sicilia, apre ufficialmente il “Summer Tour” 2025. La prima data in calendario è sabato 28 giugno al Mia Garden di Agrigento, rinomata discoteca che quest’anno ospiterà artisti nazionali ed internazionali del calibro di Luis Fonsi, Eiffel65, Gigi D’Agostino e molti altri.

Noche de Fuego, dunque, riparte. Un tour ricco di appuntamenti nelle principali piazze siciliane, festival e trasferte come quella di Malta (data che verrà ufficializzata a breve) e la magica notte di San Lorenzo del 10 agosto a Lampedusa. Noche de Fuego ormai è un brand consolidato, sinonimo di divertimento e show mozzafiato.