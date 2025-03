Villa del Sole, carabinieri sul posto per verificare autorizzazioni e procedure 

Secondo sopralluogo dei carabinieri, dopo quello effettuato nel maggio scorso, alla Villa del Sole di Agrigento. I militari del Centro Anticrimine Natura, guidati dal colonnello Vincenzo Castronovo, sono tornati nell’ormai ex polmone verde della Città dei templi dove sono in corso i lavori di costruzione di un asilo comunale. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Al vaglio dei carabinieri le autorizzazioni e le procedure seguite per la realizzazione della struttura.

I militari, al termine dell’ispezione, hanno sequestrato anche un’area dove erano stati depositati alcuni rifiuti in maniera irregolare. L’accertamento, comunque, continua. Decine di foto sono state scattate e i responsabili del cantiere sarebbero stati sentiti dagli investigatori. Negli scorsi giorni il Codacons ha presentato un esposto alla procura della Corte dei conti chiedendo di fare luce sulla presunta edificazione abusiva in un’area vincolata della Valle dei Templi.