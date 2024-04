Visita del Prefetto di Agrigento presso la sede della Banca d’Italia di Agrigento

Lo scorso 12 aprile il Prefetto di Agrigento, dott. Filippo Romano, ha fatto visita alla sede di Agrigento della Banca d’Italia, dove è stato accolto dal Direttore, dott. Sergio Attard. Nel corso dell’incontro, il Prefetto e il Direttore Attard hanno avuto una lunga e proficua conversazione su temi di attualità economica e finanziaria con particolare riferimento alla provincia di Agrigento.

Sono stati discussi, tra gli altri, i seguenti argomenti: L’andamento dell’economia locale, con particolare attenzione alle filiere produttive più importanti e alle sfide da affrontare; Il ruolo del credito nel sostenere le imprese e le famiglie; L’inclusione finanziaria e l’educazione finanziaria; La lotta all’usura e al riciclaggio di denaro.

Il Prefetto Romano ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Banca d’Italia a favore della stabilità economica e finanziaria del Paese e del territorio agrigentino. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per affrontare le sfide economiche e sociali del territorio. Il Direttore Attard ha ringraziato il Prefetto per la sua visita e ha confermato l’impegno della Banca d’Italia a continuare a collaborare con le istituzioni locali per il benessere economico e sociale della provincia di Agrigento. L’incontro si è concluso con un reciproco impegno a mantenere una stretta collaborazione e a promuovere il dialogo tra le istituzioni e gli operatori economici del territorio.