Volo Palermo-New York presentato ad Agrigento, il sindaco: “opportunità di sviluppo”

Dal 9 giugno sarà attivo il volo diretto Palermo-New York. A coprire la tratta con due collegamenti a settimana, il martedì e la domenica, sarà la compagnia italiana Neos Air. Viceversa il New York-Palermo sarà in programma il lunedì e il sabato. “Questo nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi leisure e business tra l’Italia e gli Stati Uniti con l’obiettivo iniziale di trasportare circa 20.000 passeggeri nell’estate 2024 – afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. E’ il risultato di una visione che ha mantenuto costanti nel tempo gli investimenti nella crescita di flotta e rotte, incrementando in modo continuativo l’attività di linea, pur mantenendo elevati standard di ospitalità e accoglienza a bordo e garantendo puntualità e stabilità degli operativi”. Il volo è stato presentato ad Agrigento, nel foyer del Teatro Pirandello, su iniziativa del Distretto Turistico Valle dei Templi, alla presenza di Salvatore Burrafato, presidente di Gesap e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè.

“Onestamente non so se l’aeroporto di Agrigento, un giorno, sarà mai realtà. Noi siamo aperti al dialogo e, nel frattempo, fin quando la scelta di realizzarlo non verrà presa definitivamente, vi assicuro che lo scalo palermitano è a vostra disposizione per ogni iniziativa in termini di collaborazione e sinergia”, ha dichiarato Burrafato di Gesap. “Qualsiasi idea finalizzata al legame tra Agrigento e Palermo in termini di servizi a beneficio del turista sarà sempre bene accetta – ha aggiunto – Non abbiamo motivo ad opporci alla proposta di realizzare un aeroporto nella città dei templi. Bisogna però valutare bene potenzialità e benefici tenendo presente che in Sicilia ci sono già 4 scali. Catania e Palermo funzionano bene mentre gli altri arrancano”.

Il volo di debutto è schedulato per domenica 9 giugno e, in questo momento, è in vendita a 340 euro con la tariffa Economy Promo che prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto. Il ritorno, il 15 giugno, con la stessa tariffa è a 460 euro. Ogni lunedì l’aereo decollerà alle 17 da New York e arriverà a Palermo il martedì alle 7:20, ripartendo da Punta Raisi alle 11:25 e arrivando al JFK alle 14:50. Ogni sabato l’aereo decollerà alle 17 dagli States e atterrerà al Falcone Borsellino la domenica alle 7:20, ripartendo alle 11:25 alla volta di New York dove si toccherà il suolo alle 14:50.

“La tratta Palermo-New York per noi è fondamentale perché gli esperti mi dicono che i turisti che si affidano alle tratte intercontinentali scelgono sempre i collegamenti tra New York e Roma o tra New York e Milano. Adesso abbiamo un volo che dagli Stati Uniti arriva direttamente in Sicilia. Dobbiamo essere bravi, a questo punto, ad organizzare per bene i trasferimenti con delle navette per intercettare i turisti appena toccano terra. Ridurre i tempi di trasferimento da Palermo ad Agrigento e fornire un servizio confortevole sono i nostri obiettivi primari”, ha dichiarato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a margine della presentazione del volo.