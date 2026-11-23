Il Comune di Agrigento chiede ad Aica di fare piena chiarezza sui lavori del nuovo adduttore di contrada Zingarello, dove i residenti denunciano da tempo gravi difficoltà di approvvigionamento idrico. Su indicazione del Sindaco Michele Sodano, l’assessore Giuseppe Riccobene ha chiesto agli uffici di avviare con urgenza un’acquisizione documentale e un sopralluogo tecnico congiunto nella zona.

Secondo quanto annunciato, il nuovo adduttore avrebbe dovuto risolvere il problema già prima dell’estate. Le foto inviate dai residenti mostrano invece un cantiere che solleva più di un dubbio. Dalle immagini sembrano mancare il letto di posa in sabbia e il rinfianco previsti dalle norme per questo tipo di tubazione. Il terminale del tubo appare inoltre privo della cuffia protettiva e lasciato aperto per mesi, esposto a fango, animali e detriti. A questo si aggiunge uno scavo che da quasi due anni restringe la strada e impedisce il transito nei due sensi di marcia.

Per questo il Comune chiede ad Aica la relazione dettagliata sullo stato dei lavori, gli elaborati di progetto e di cantiere, gli stati di avanzamento e i nominativi di RUP, progettisti, direzione dei lavori e impresa esecutrice.

«I residenti di contrada Zingarello attendono da troppo tempo una risposta concreta a un bisogno essenziale. È nostro dovere verificare con la massima attenzione come vengono eseguiti i lavori del nuovo adduttore e per questo abbiamo chiesto ad Aica tutta la documentazione e un sopralluogo congiunto con i tecnici» dichiara il Sindaco Michele Sodano. «Il Comune pretende trasparenza e rispetto delle regole a tutela dei cittadini. Seguiremo la vicenda con costanza fino a quando il servizio non sarà pienamente garantito.»