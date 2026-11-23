Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che, in questa occasione, hanno focalizzato la loro attenzione sul quartiere Trappeto Nord di Catania, organizzando servizi in modalità discreta, mimetizzati tra la gente, al fine di prevenire e reprimere proprio i reati legati alla diffusione delle droghe e garantire, così, maggiore sicurezza ai cittadini. In particolare, nel corso dell’attività, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno scorto, in via Capo Passero, un 17enne intento a spacciare ad avventori che arrivavano in auto, munito anche di una radio trasmittente che lo metteva in comunicazione con una fitta rete di vedette, a protezione dell’intera area di spaccio. Immediato è scattato l’intervento degli investigatori che, nonostante un tentativo di fuga del giovane pusher, durante la quale lo hanno visto lanciare una busta, lo hanno bloccato poco dopo in sicurezza.

Identificato, gli operanti lo hanno perquisito mentre, esaminata la busta recuperata, hanno trovato al suo interno 59 dosi di marijuana, 34 di crack e 47 di cocaina, tutte confezionate e pronte per la vendita. La droga sequestra è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti LASS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per gli ulteriori accertamenti tecnici. Durante l’attività sono stati fermati anche due acquirenti che, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente confezionata nello stesso modo delle dosi sequestrate al minore, sono stati segnalati alla Prefettura. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il minore è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, accompagnato presso una comunità per minori, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.