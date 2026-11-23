La Procura di Agrigento ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera gli arresti domiciliari nei confronti di Calogero Pisano, deputato agrigentino di Fratelli d’Italia. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. Il parlamentare è coinvolto nell’ormai nota inchiesta “Eventopoli” ed è accusato di riciclaggio, peculato e malversazione. Adesso la “palla” passa alla Giunta per le autorizzazioni presieduta da Devis Dori (Avs) che dovrà decidere se autorizzare o meno gli arresti domiciliari per Pisano. Da quando si è insediato il governo Meloni è la prima volta che si arriva ad una richiesta di autorizzazione all’arresto di un parlamentare. La Procura di Agrigento aveva chiesto, in origine, la custodia cautelare in carcere. Il gip Michele Dubini, accogliendo parzialmente, ha disposto i domiciliari. L’ordinanza, così come prevede la norma, viene comunicata in via riservata al presidente della Camera e al presidente della giunta per le autorizzazioni. La Giunta dovrebbe riunirsi e decidere sulla richiesta dei pm entro Natale per arrivare in Aula a gennaio. A breve il presidente Devis Dori (Avs) nominerà il relatore e la prossima settimana si potrà esaminare la relazione illustrativa.

Le indagini – condotte sul campo dalla sezione della polizia giudiziaria nonché dai carabinieri Nucleo Investigativo di Agrigento – hanno riguardato (almeno nella prima parte) la gestione dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione e dal Comune della Città dei templi al Distretto turistico Valle dei Templi e alla Fondazione Teatro Pirandello. Nel “mirino”, in particolare, le manifestazioni racchiuse nel cartellone “Destinazione Agrigento, Costa del Mito, Natale 2022”. I pm, si legge nell’atto di accusa, avrebbero accertato l’esistenza di una rete di rapporti tra soggetti pubblici e privati in cui i primi garantivano che i contributi arrivassero all’Ente che venivano poi affidati a persone “vicine” o legate da rapporti di “militanza politica”. Per la Procura di Agrigento siamo davanti ad un “sistema” caratterizzato da favori e scambi di natura clientelare tali per cui il soggetto politico riusciva poi ad ottenere un tornaconto sia di natura elettoraleche economico vero e proprio. L’attività di indagine, oltre ad una analisi dei movimenti bancari e alle intercettazioni, si è arricchita poi con le dichiarazioni di uno degli indagati che – davanti ai pm – ha confermato che prima di ogni manifestazione culturale ci si riuniva per studiare “a tavolino” quanto e a chi dovesse andare il denaro. Invero, sostiene la Procura di Agrigento, i soldi pubblici finivano nei conti privati degli indagati e, infine, nella carta in uso al deputato di Fratelli d’Italia. In questi mesi l’indagine si è allargata facendo emergere altri profili di reato: una (presunta) mazzetta di 2.500 euro l’affidamento dello spettacolo conclusivo dell’ultima edizione del Mandorlo in Fiore e il pagamento (con i soldi della Fondazione Teatro Pirandello, dunque pubblici) di una fattura “falsa” per la “bonifica” dei cellulari dell’ex direttore generale dell’Ente e della moglie.