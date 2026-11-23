Al via il 27 novembre il programma della decima stagione del “Teatro da camera d’autore” del Circolo culturale Empedocleo di Agrigento con lo spettacolo “Il Grancabaret di Franco Catalano” di Mario Gaziano, in scena con inizio alle ore 18 e 15.

Il grande cabarettista agrigentino Franco Catalano sarà reinterpretato attraverso i monologhi, le battute e i calembours da Giovanni Moscato, Lillo D’Aleo, Massimo Agozzino e Alfio Russo. Saranno presenti inoltre Tonino Migliaccio, Pietro Puma e Giuseppe Gramaglia. Progetto artistico di Mario Gaziano. L’ingresso libero è riservato ai soci e agli ospiti con invito.

La stagione teatrale con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano prevede altri sette spettacoli: Pirandello e il cinema con Lia Rocco, L’eredità dello zio canonico con Alfio Russo, La Patente con Sandro Re, Nannarella con Lia Rocco, Amor Amor Amor, l’amore in recitazione e canti. Conclude il programma lo spettacolo “Tony Cucchiara Artist’s life” con Annalisa e Gianluca Cucchiara.