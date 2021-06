Ztl ad Agrigento, 550 multe in sei mesi

Dal primo gennaio al 13 giugno scorso sono state 550 le sanzioni elevate per aver violato la zona a traffico limitato presente in via Atenea, ad Agrigento. Il dato lo riporta il quotidiano La Sicilia in edicola questa mattina. Un crollo delle multe dovute sicuramente alla pandemia da coronavirus che ha limitato spostamenti e circolazioni. Un dato in netto calo rispetto agli ormai lontani mille verbali al mese che rappresentavano una delle più “sicure” entrate per le casse comunali.

Intanto ecco la nuova disposizione per la Ztl dal 12 giugno al 30 giugno: dal lunedì al giovedì effetto festivi e prefestivi la Ztl sarà in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi, invece, la strada sarà chiusa dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 24. Nei festivi, invece, la Ztl sarà in vigore dalle 17.30 alle 24.

Da giovedì 1 luglio e fino a domenica 12 settembre, invece, la Ztl sarà vigente dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 nei giorni feriali dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi la zona a traffico limitato sarà invece in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 2. Nei festivi, invece, la Ztl sarà solo nel pomeriggio dalle 17.30 alle 2.