Rubano oltre 4 chilometri di cavi in rame, intero quartiere resta al buio 

Maxi furto di cavi in rame ad Alessandria della Rocca. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte tranciando oltre 4 chilometri di cavi, per un peso complessivo di 300 chilogrammi, lasciando al buio l’intero quartiere di Cabibbi. Tutti i residenti della zona, di fatto, sono rimasti al buio. A presentare una denuncia ai carabinieri è stata la E-Distribuzione Spa. Secondo una prima stima, il danno ammonterebbe a circa 6.500 euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili del furto.