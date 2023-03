Camastra, carabinieri donano in beneficienza 618kg dolci sequestrati

Il 10 marzo scorso i militari del N.a.s. di Palermo e della Compagnia Carabinieri di Agrigento hanno consegnato ad una associazione benefica di Camastra 618 chilogrammi di prodotti dolciari, che erano stati oggetto di sequestro amministrativo, nel dicembre 2022 presso un’azienda della provincia, poiché destinati alla commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti.

I Carabinieri, dopo aver verificato, unitamente a personale sanitario della locale A.S.P., lo stato di conservazione e riscontrato che gli alimenti erano in ottimo stato e nelle condizioni adeguate per il consumo umano, in esecuzione all’ “ordinanza di devoluzione beneficenza”, concordata con l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, hanno proceduto al conferimento in beneficenza dei prodotti dolciari, del valore complessivo di circa 5.000 euro, in favore della “Organizzazione europea di prevenzione e protezione civile” di Camastra , che provvederà alla successiva distribuzione alle famiglie indigenti.