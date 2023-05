Elezioni a Licata, l’Udc a sostegno del candidato Iacona

Diventano tre le liste che alle Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio prossimi sosterranno il candidato a sindaco di Licata Angelo Iacona.

A quella della Democrazia Cristiana e di Onda, si aggiunge la lista dell’UDC, che oggi ha annunciato il sostegno al progetto politico di Angelo Iacona.

“Siamo felici – è il commento del candidato sindaco Angelo Iacona – che l’Udc, abbia scelto di condividere e sostenere il nostro progetto per Licata. Siamo convinti che, anche grazie al sostegno del partito guidato in Sicilia da Decio Terrana, diventi ancora più concreta la possibilità di dare una svolta al governo della città. Invitiamo l’intera comunità licatese a farsi parte attiva e sostenerci per la realizzazione del nostro progetto per Licata ”.