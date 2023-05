Licata, candidati sindaco a confronto: le interviste 

I cittadini di Licata sono chiamati al voto il 28 e 29 maggio per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Nel popoloso centro si voterà con il sistema proporzionale ed è dunque previsto (eventualmente) il turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno. Sono tre i candidati che si contenderanno la fascia tricolore di Pino Galanti, sindaco uscente che ha deciso di non competere per un secondo mandato. Si tratta di Angelo Balsamo, Angelo Iacona e Fabio Amato.

Abbiamo sentito i candidati ai quali abbiamo chiesto: “Con che spirito scende in campo?”, “Quali i punti salienti del programma elettorale” e per finire “Chi teme degli avversari?”. I candidati nelle loro risposte sono stati chiari, unico obiettivo è quello di risanare e far ritornare a splendere la città di Licata.