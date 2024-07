“Deve pagare per evitare guai a suo figlio”, anziana truffata consegna soldi e gioielli 

Un’altra, l’ennesima, truffa ai danni di anziani si è consumata in provincia di Agrigento. Ancora una volta è avvenuto a Santa Elisabetta dove una donna di 78 anni ha consegnato soldi e gioielli ad un fantomatico avvocato che si è presentato davanti la porta di casa. Il copione è ormai consolidato. Un finto maresciallo dei carabinieri ha chiamato al telefono l’anziana parlandole del figlio e di un incidente che lo stesso aveva provocato e che servivano dunque dei soldi per tirarlo fuori dai guai.

Così, in effetti, è avvenuto. La donna ha consegnato poco dopo al truffatore 100 euro, i gioielli di famiglia e una carta Bancoposta dalla quale sono stati prelevati in seguito 600 euro. Soltanto dopo l’anziana ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei balordi.