Accoltella moglie e figli a Cianciana, la donna racconta i dettagli di quel giorno di follia 

Al via ieri mattina, davanti il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella, l’incidente probatorio della donna accoltellata insieme ai due figli dal marito in un appartamento a Cianciana. La moglie, per quasi due ore, ha raccontato al giudice i dettagli di quanto accaduto lo scorso 23 maggio quando Daniele Alba, meccanico di 35 anni, ha sferrato diverse coltellate all’indirizzo della donna e dei suoi due figli di 3 e 6 anni. La coniuge ha confermato il rapporto ormai teso tra i due e che il marito non accettasse la volontà di lei di separarsi. Così, verso l’ora di pranzo, scatenò la sua furia. La donna ha raccontato di essere riuscita a scappare insieme al bambino, sebbene entrambi avessero profonde ferite. La bimba, invece, è stata fatta uscire in un secondo momento.

All’incidente probatorio hanno partecipato il legale della donna, l’avvocato Carlo D’Angelo, e i sostituti procuratori Brunella Fava e Alberto Gaiatto. Intanto il prossimo 12 settembre verrà sentito lo psichiatra che sta effettuando la perizia su Daniele Alba al fine di verificare la sua eventuale capacità di intendere e volere. L’uomo è accusato di triplice tentato omicidio, sequestro di persona, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un proiettile.