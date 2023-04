Affonda barchino a Lampedusa, la Polizia si prende cura di Ismaele; Ricifari: “Intanto ha Noi”

Un barchino di 7 metri è affondato, la notte scorsa, in area Sar italiana. Quarantasei i migranti, compresi sette minorenni e 13 donne, salvati da militari della motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Vi sarebbero però anche tre dispersi, tra cui la mamma di un neonato. Sono in corso le ricerche in mare aperto. I naufraghi, originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Gambia, sono stati sbarcati poco prima di mezzanotte e mezza a molo Favarolo di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle 21 di venerdì scorso e d’aver pagato 2mila dinari per la traversata.

Per i militari della Guardia costiera avrebbe dovuto essere un ordinario salvataggio. Agganciata l’imbarcazione, cercando di tranquillizzare tutti i migranti, sono stati subito trasbordati i bambini – e fra questi il piccolo Ismaele, circa 3 mesi di origine subsahariana, ha perso la mamma nell’ultimo naufragio di un barchino e adesso si trova sotto protezione dei Poliziotti della Questura di Agrigento che se ne stanno prendendo cura. “Intanto Ismaele ha Noi, e la Famiglia la troviamo”, ha dichiarato il questore Emanule Ricifari. Il piccolo si trova nel poliambulatorio dell’hotspot e sta bene, il vice questore aggiunto Francesco Sammartino, funzionario di turno della Questura di Agrigento all’hotspot di contrada Imbriacola, ha comprato latte, pannolini, un paio di giochini per neonati, per cercare di distrarre Ismaele giocando con lui e manifestandogli tutto l’affetto di cui la polizia italiana è capace.