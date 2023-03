Agrigento, fuochi d’artificio all’esterno del carcere: indagini

Fuochi d’artificio accesi e fatti esplodere all’esterno del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Si indaga sul misterioso avvenimento che si è verificato nella serata di venerdì. Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma potrebbe essere stato compiuto per festeggiare la scarcerazione di qualche detenuto oppure un compleanno. Al via l’attività investigativa per dare un nome al protagonista delle celebrazioni in grande stile. E intanto il sindacato della polizia penitenziaria torna a chiedere a gran voce l’istituzione di un presidio fisso a controllo del perimetro della struttura carceraria.