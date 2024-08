Agrigento, il sindaco nomina gli stessi assessori che aveva “licenziato” due settimane fa 

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha nominato questa mattina la nuova giunta. Non proprio “nuovissima” considerato che il primo cittadino ha richiamato tutti gli assessori, a cui sono state confermate le stesse deleghe, che aveva “licenziato” appena due settimane fa. La decisione è arrivata al termine di un giro di consultazioni andate avanti negli ultimi giorni con confronti con la deputazione regionale e nazionale. La mossa, a dire il vero, non sembrerebbe seguire quell’ottica di rilancio dell’amministrazione comunale che poteva servire da stimolo, così come dichiarato dallo stesso Miccichè appena quindici giorni fa. Gli assessori sono gli stessi, le deleghe pure.

Il primo cittadino ha provato così a spiegare ai microfoni una scelta che, agli occhi dei cittadini, potrebbe sembrare quantomeno simbolo di confusione: “Un senso lo ha avuto perchè ho voluto dare un segnale, riunendo gli esponenti politici che aspettano la maggioranza. Non ho nulla da rimproverare ai miei assessori, a quindici mesi dalla fine del mio mandato non aveva senso ricominciare da capo. Dobbiamo portare avanti le istanze per la città e devo avere la maggiorana in consiglio comunale. Speriamo che tutto vada per il meglio”.