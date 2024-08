Agrigento, il sindaco nomina gli stessi assessori che aveva “licenziato” due settimane fa 

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha nominato questa mattina la nuova giunta. Non proprio “nuovissima” considerato che il primo cittadino ha richiamato tutti gli assessori, a cui sono state confermate le stesse deleghe, che aveva “licenziato” appena due settimane fa. La decisione è arrivata al termine di un giro di consultazioni andate avanti negli ultimi giorni con confronti con la deputazione regionale e nazionale. La mossa, a dire il vero, non sembrerebbe seguire quell’ottica di rilancio dell’amministrazione comunale che poteva servire da stimolo, così come dichiarato dallo stesso Miccichè appena quindici giorni fa. Gli assessori sono gli stessi, si tratta di Gioacchino Alfano, Carmelo Cantone, Costantino Ciulla, Ptrizia Lisci, Gerlando Piparo, Gerlando Principato, Alessandro Sollano, Aurelio Trupia(vicesindaco), Marco Vullo, e le deleghe pure.

Il primo cittadino ha provato così a spiegare ai microfoni una scelta che, agli occhi dei cittadini, potrebbe sembrare quantomeno simbolo di confusione: “Un senso lo ha avuto perchè ho voluto dare un segnale, riunendo gli esponenti politici che aspettano la maggioranza. Non ho nulla da rimproverare ai miei assessori, a quindici mesi dalla fine del mio mandato non aveva senso ricominciare da capo. Dobbiamo portare avanti le istanze per la città e devo avere la maggiorana in consiglio comunale. Speriamo che tutto vada per il meglio”.

Le deleghe:

Gioacchino Alfano: URP, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, Contrasto alle discriminazioni, Materie relative ai serviz demografici e statistici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva). Toponomastica. Pubblica Istruzione. Coordinamento delle relazioni: con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Carmelo Cantone: Sviluppo economico, promozione del territorio, Tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, Piano per li commercio, Sportello unico per le imprese, Eventi cittadini di promozione economica settoriale e Rapporti con le imprese turistiche. Polizia Municipale e Sicurezza stradale, Piano del traffico.

Costantino Ciulla: Cultura e Turismo, Grandi eventi e Spettacoli, Politiche Giovanili Tempo Libero.

Patrizia Lisci:Programmazione economica, Bilancio, Finanze, Controllo di Gestione.

Gerlando Piparo: Politiche di governo del territorio, Pianificazione urbanistica e gestione del territorio, PRG, PUDM, Smart-City, Abbattimento barriere architettoniche, Centro storico. Sport, attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione sportiva e grandi eventi sportivi.

Gerlando Principato: Programmazione fondi strutturali 2021/2026, FUA 2021/2027 politiche energetiche, Protezione civile, Piano dei parcheggi, Edilizia pubblicae privata, Manutenzione urbana. Infrastrutture, gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti, edilizia scolastica Rigenerazione Urbana- Agenda Urbana.

Alessandro Sollano: Igiene e sanità pubblica, Verde pubblico, Politiche Agricole, Decoro Urbano, Impianti cimiteriali.

Aurelio Trupia: Patrimonio e Tributi, Materie relative al personale, all’ordinamento e all’organizzazione Uffici, Nettezza Urbana e Politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, Avvocatura comunale, Affari

legali. Tutela Animali.

Marco Vullo: Politiche sociali, Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore Politiche attive per li lavoro, Politiche di innovazione e ricerca, Agrigento digitale, Quartieri, Rapporti con il Consiglio. Pari opportunità.